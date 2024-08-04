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لبنان

عند السّادسة من مساء اليوم.. هذا ما سيحصل داخل مرفأ بيروت

Lebanon 24
04-08-2024 | 09:20
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أعلن رئيس مجلس إدارة والمدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني، أنه بتوجيهات منه، سيتم توقف العمل في المرفأ عند الساعة السادسة من مساء اليوم، الأحد، وسيتم الوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح شهداء ٤ آب، كما ستطلق البواخر صافراتها وترفع الرافعات إلى الأعلى، تحية إجلال في هذه الذكرى الأليمة.
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