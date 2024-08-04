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لبنان

في الذكرى الرابعة لانفجار مرفأ بيروت.. مصادر تكشف عن أمر مهمّ يتعلّق بالتحقيقات

Lebanon 24
04-08-2024 | 09:24
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قالت مصادر مقربة من القاضي طارق البيطار إنّ "التحقيق سيُستأنف والقرار الظنّي سيصدر".
 
 
وأضافت المصادر للـ"أم تي في" أنّه "في العام 2025، لن نعود نتحدّث عن ملف التحقيق في ملف 4 آب، لأنّ الحقيقة ستكون ظهرت والقاضي البيطار وصل إلى الحقيقة".
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