في الذكرى الرابعة لانفجار مرفأ بيروت.. مصادر تكشف عن أمر مهمّ يتعلّق بالتحقيقات

قالت مصادر مقربة من القاضي طارق البيطار إنّ "التحقيق سيُستأنف والقرار الظنّي سيصدر".

وأضافت المصادر للـ"أم تي في" أنّه "في العام 2025، لن نعود نتحدّث عن ملف التحقيق في ملف 4 آب، لأنّ الحقيقة ستكون ظهرت والقاضي البيطار وصل إلى الحقيقة".