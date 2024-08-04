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لبنان

هكذا علّق فياض على استهداف إسرائيل محطة التحويل في الطيبة

Lebanon 24
04-08-2024 | 10:30
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دان وزير الطاقة والمياه وليد فيّاض، استهداف العدو الاسرائيلي البنى التحتية، والتي كان آخرها استهداف محطة التحويل في مشروع مياه الطيبة.

وقال في بيان: "مرة أخرى، يظهر العدو الإسرائيلي وحشيته وهمجيته باستهدافه المتعمد للبنى التحتية في لبنان، خصوصا قطاعي الكهرباء والمياه. اليوم، شن العدو غارة بربرية على بلدة رب ثلاثين، مما أدى إلى تدمير محطة التحويل في مشروع مياه الطيبة واشتعال حريق هائل".
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أضاف: "إن وزارة الطاقة والمياه تدين بأشد العبارات هذا العدوان الإسرائيلي السافر، الذي يتعمد تدمير المنشآت الحيوية والخدمية الأساسية، ضاربًا عرض الحائط بكل القوانين والأعراف الدولية". وطالب المؤسسات الدولية "بالتحرك الفوري لإدانة واستنكار هذه الاعتداءات الشنيعة، ونحثها على ممارسة أقصى الضغوط لوقف هذه الأعمال العدوانية وحماية البنى التحتية التي تعد شريان الحياة للمواطنين".

وأكد "أننا لن ندخر جهدًا في إصلاح وصيانة المنشآت المتضررة، وسنعمل ليل نهار لإعادة الأمور إلى نصابها. هذه الجرائم البشعة لن تثنينا عن مواصلة صمودنا ومقاومتنا لهذا العدو الغاشم، بل ستزيدنا إصرارًا على التحدي واستمرار الحياة بعزيمة لا تلين، وخدمة أهلنا في جنوب لبنان بكل تفانٍ وإخلاص. هذه الاعتداءات لن تزيدنا إلا قوة وإصرارًا على الدفاع عن أرضنا وشعبنا بكل ما أوتينا من عزم وقوة".
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