ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة: نقف إلى جانب أهالي ضحايا مرفأ بيروت

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أعلنت ممثلة الامين العام للامم المتحدة جينين هينيس، من مركز فوج الاطفاء، أنها تقف الى جانب اهالي ضحايا مرفأ بيروت، الذين يطالبون بموقف واضح منذ حوالى 4 سنوات، وأنها موجودة اليوم لتؤكد تضامن الامم المتحدة معهم، وأن العدالة يجب ان تتحقق.وعن كيفية تحقيق تلك العدالة قالت: "نتحدث بهذا الامر لاحقا، لكنني اؤكد أن العدالة يجب أن تتحقق".