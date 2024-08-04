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لبنان

ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة: نقف إلى جانب أهالي ضحايا مرفأ بيروت

Lebanon 24
04-08-2024 | 10:38
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أعلنت ممثلة الامين العام للامم المتحدة جينين هينيس، من مركز فوج الاطفاء، أنها تقف الى جانب اهالي ضحايا مرفأ بيروت، الذين يطالبون بموقف واضح منذ حوالى 4 سنوات، وأنها موجودة اليوم لتؤكد تضامن الامم المتحدة معهم، وأن العدالة يجب ان تتحقق.
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وعن كيفية تحقيق تلك العدالة قالت: "نتحدث بهذا الامر لاحقا، لكنني اؤكد أن العدالة يجب أن تتحقق".

 
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