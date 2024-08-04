الصمد إستقبل المتقاعدين في أمن الدولة والفائزين بمباراة خفراء الجمارك

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إستقبل رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد، في منزله ببلدة بخعون- الضنية، وفداً من منسقية المتقاعدين في جهاز أمن الدولة، بحث معه في موضوع القرارين الصادرين عن مجلس الوزراء الأول بتاريخ 14 / 6 / 2024 (1253 / ص1) والثاني بتاريخ 9 / 7 / 2024 (1595 / ص1)، القاضيين بنقل اعتماد مالي من إحتياط الموازنة لصالح المديرية العامة لأمن الدولة لتغطية نفقات المحروقات العائدة للمؤهلين المتقاعدين، الذين يبلغ عددهم 580 متقاعداً.كما استقبل النائب الصمد وفداً من لجنة خفراء الجمارك الناجحين في مباراة الدخول إلى المديرية العامة للجمارك، ولم يتم إلحاقهم بعد بمهامهم، بسبب رفض المجلس الأعلى للجمارك تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بإنصاف الناجحين.كما استقبل النائب الصمد رؤساء بلديات، ناقش معهم شؤون بلدياتهم ومخاتير وفاعليات وشخصيات ووفوداً شعبية من الضنية والمنية وعكار وطرابلس والشمال، بحث معهم في شؤون عامة وخاصة. (الوكالة الوطنية)