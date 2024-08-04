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لبنان

"التقدمي" يشارك في إحياء ذكرى ٤ آب في بيروت

Lebanon 24
04-08-2024 | 11:25
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شارك الحزب التقدمي الإشتراكي في إحياء ذكرى تفجير المرفأ في بيروت، إلى جانب أهالي الضحايا.
وضم وفد "التقدمي" المشارك عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ وأمين عام منظمة الشباب التقدمي عجاج أبي رافع ومجموعة من أعضاء "التقدمي" والمنظمة.
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(الوكالة الوطنية)
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