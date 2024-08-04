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لبنان

حميه: عهدنا كان وما زال وسيبقى تفعيل وتطوير المرفأ

Lebanon 24
04-08-2024 | 11:47
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كتب وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه عبر منصة "اكس": 
"في الذكرى السنوية الرابعة لانفجار ٤ آب في مرفأ بيروت، لا بد من توجيه التحية مجددا لأرواح الضحايا، الذين ستبقى ذكراهم خالدة في نفوس اللبنانيين جميعا، وكذلك لا بد من تجديد التعزية والمواساة للعوائل المفجوعة، مؤكدين لها وللبنانيين جميعا، أن الدماء التي سالت  على أرضه وفي جواره، قد أنبتت فينا عزماً متوقداً لا ينضب.
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وبناءً على ذلك، فإن عهدنا كان وما زال وسيبقى للبنانيين جميعا بأن سعينا الذي بدأناه في العمل على تفعيله وتحسين وتطوير الخدمات فيه، وكذلك إعادة إعماره، سيستمر ويتواصل، وليعود مرفقاً نابضاً بالحياة من جهة، ومبعثاً للأمل والثقة من جهة أخرى، وذلك بأخذ دوره الذي يستحق، تماما كما كان أمل ودأب كل أولئك المظلومين الذين سقطوا ضحية هذه الحادثة الأليمة".
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