26
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
20
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
16
o
بشري
23
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وزير العدل في ذكرى الرابع من آب: لتحرير الملف رحمةً بالشهداء وذويهم
Lebanon 24
04-08-2024
|
12:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
في الذكرى الرابعة لانفجار الرابع من آب قال وزير العدل القاضي هنري الخوري "نستذكر جميع الشهداء، آملين ان يتحرر الملف من كافة العوائق التي تقف حاجزاً امام استكمال التحقيق مهما كانت واصدار القرار الإتهامي رحمة بالشهداء وبذويهم".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في الذكرى الرابعة لانفجار مرفأ بيروت.. اليكم ما قالته ملكة جمال لبنان
Lebanon 24
في الذكرى الرابعة لانفجار مرفأ بيروت.. اليكم ما قالته ملكة جمال لبنان
05/08/2024 04:09:08
05/08/2024 04:09:08
Lebanon 24
Lebanon 24
في الذكرى الرابعة لانفجار مرفأ بيروت.. مصادر تكشف عن أمر مهمّ يتعلّق بالتحقيقات
Lebanon 24
في الذكرى الرابعة لانفجار مرفأ بيروت.. مصادر تكشف عن أمر مهمّ يتعلّق بالتحقيقات
05/08/2024 04:09:08
05/08/2024 04:09:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي من الديمان: نصلي من أجل سير العدالة في تحقيق انفجار مرفأ بيروت في الذكرى الرابعة
Lebanon 24
الراعي من الديمان: نصلي من أجل سير العدالة في تحقيق انفجار مرفأ بيروت في الذكرى الرابعة
05/08/2024 04:09:08
05/08/2024 04:09:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب الادعاء في نقابة المحامين يحيي الذكرى الرابعة لتفجير مرفأ بيروت
Lebanon 24
مكتب الادعاء في نقابة المحامين يحيي الذكرى الرابعة لتفجير مرفأ بيروت
05/08/2024 04:09:08
05/08/2024 04:09:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكرى
الرابعة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. إقرأوا هذا الخبر
02:45 | 2024-08-04
04/08/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صاروخ أُطلق من لبنان سقط داخل كريات شمونة.. شاهدوا بالصورة ما أصابه بشكل مباشر
Lebanon 24
صاروخ أُطلق من لبنان سقط داخل كريات شمونة.. شاهدوا بالصورة ما أصابه بشكل مباشر
07:45 | 2024-08-04
04/08/2024 07:45:02
Lebanon 24
Lebanon 24
دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها الحامل... شاهدوا الصور
Lebanon 24
دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها الحامل... شاهدوا الصور
08:00 | 2024-08-04
04/08/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من أمام حوض السباحة... جيسيكا عازار تستعرض حملها في إمارة موناكو (صور)
Lebanon 24
من أمام حوض السباحة... جيسيكا عازار تستعرض حملها في إمارة موناكو (صور)
06:45 | 2024-08-04
04/08/2024 06:45:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو الجيش ينتشر في الضاحية الجنوبية... ما السبب؟
Lebanon 24
بالفيديو الجيش ينتشر في الضاحية الجنوبية... ما السبب؟
10:30 | 2024-08-04
04/08/2024 10:30:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:53 | 2024-08-04
شهيدان لحزب الله على طريق القدس.. هذه هويتهما
16:33 | 2024-08-04
إيطاليا تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان في أقرب وقت ممكن
16:28 | 2024-08-04
تركيا تطلب من مواطنيها تجنب السفر إلى لبنان
16:24 | 2024-08-04
مركز عمليات طوارئ الصحة: شهيدين في العدوان الاسرائيلي على بلدة حولا
16:00 | 2024-08-04
هل اقترب حلّ "جبهة لبنان"؟ صحيفة إسرائيلية تُجيب
15:07 | 2024-08-04
رداً على الاعتداءات الاسرائيلية على بلدة بيت ليف.. هذا ما استهدفه حزب الله
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
05/08/2024 04:09:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
05/08/2024 04:09:08
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
05/08/2024 04:09:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24