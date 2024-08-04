وزير العدل في ذكرى الرابع من آب: لتحرير الملف رحمةً بالشهداء وذويهم

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في الذكرى الرابعة لانفجار الرابع من آب قال وزير العدل القاضي هنري الخوري "نستذكر جميع الشهداء، آملين ان يتحرر الملف من كافة العوائق التي تقف حاجزاً امام استكمال التحقيق مهما كانت واصدار القرار الإتهامي رحمة بالشهداء وبذويهم".