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لبنان

عائلة فتفت: سلمنا المتهم بمقتل ضاهر لفرع المعلومات

Lebanon 24
04-08-2024 | 13:20
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أصدرت عائلة فتفت بياناً أوضحت فيه أنه "بتاريخ 3 / 8 / 2024 ليلاً، حصل إشكال فوري بين أحد أفراد العائلة المدعو رائد فتفت في منطقة البداوي داخل أحد محال بيع الهواتف الخلوية، وأطلق رائد فتفت رصاصات عدة على واجهة المحل المذكور أعلاه، فتوفي المرحوم محمد درويش ضاهر. إذ إننا نتقدم بخالص العزاء لعائلة المرحوم بكر محمد درويش ضاهر وندعو الله أن يتغمد فقيدهم وفقيدنا برحمته الواسعة".
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وأضاف البيان: "إن العائلة قامت بتسليم رائد محمد فتفت إلى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي إيماناً منها وبقناعة راسخة بأنّ القضاء اللبناني والأجهزة الأمنية هي الملاذ والحصن لكل اللبنانيين، ومنعاً للفتنة".
وتابع البيان: "إنّ العائلة تدين وتستهجن ما حصل، وتعتبر أن أهل المرحوم بكر درويش ضاهر وعائلته وأقاربه وكافة أهالي بلدة الشيخ عياش بمثابة الأهل لنا وأنّ  مصابهم وحزنهم طال الجميع".
(الوكالة الوطنية)
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