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لبنان

مركز عمليات طوارئ الصحة: شهيدين في العدوان الاسرائيلي على بلدة حولا

Lebanon 24
04-08-2024 | 16:24
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تعقيبا على غارة العدو الإسرائيلي على بلدة حولا، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن ان" الغارة العدوة أدت في حصيلة اولية إلى استشهاد شخصين ولا تزال فرق الاسعاف تواصل عملها في رفع الأنقاض".
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