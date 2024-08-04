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لبنان

رداً على ال‏اعتداءات الاسرائيلية على بلدة بيت ليف.. هذا ما استهدفه حزب الله

Lebanon 24
04-08-2024 | 15:07
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أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، انه ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة بيت ليف ‏وإصابة مدنيين، استهدف عناصر الحزب اليوم مبنى يستخدمه ‏جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة. ‏
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