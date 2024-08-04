شهيدان لحزب الله على طريق القدس.. هذه هويتهما

تنعى المقاومة الإسلامية الشهيد حسن عماد كريم "ياسر" مواليد عام 2007 من بلدة دير سريان في جنوب لبنان.

كما نعى الاعلام الحربي الشهيد علي مصطفى عمرو "أبو الأحرار" مواليد عام 1985 من بلدة المعيصرة في جبل لبنان.