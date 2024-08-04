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لبنان

شهيدان لحزب الله على طريق القدس.. هذه هويتهما

Lebanon 24
04-08-2024 | 16:53
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تنعى المقاومة الإسلامية الشهيد حسن عماد كريم "ياسر" مواليد عام 2007 من بلدة دير سريان في جنوب لبنان.
كما نعى الاعلام الحربي الشهيد علي مصطفى عمرو "أبو الأحرار" مواليد عام 1985 من بلدة المعيصرة في جبل لبنان.
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