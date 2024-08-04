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لبنان

تركيا تطلب من مواطنيها تجنب السفر إلى لبنان

Lebanon 24
04-08-2024 | 16:28
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نصحت وزارة الخارجية التركية المواطنين الأتراك بعدم السفر إلى لبنان" إلا للضرورة". (سكاي نيوز)
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