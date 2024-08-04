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لبنان

بالمسيّرات الانقضاضية.. "الحزب" يستهدف ثكنة "اييليت" شمال إسرائيل (فيديو)

Lebanon 24
04-08-2024 | 23:12
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أعلن "حزب الله" فجر اليوم الإثنين تنفيذ هجوم جوي بالمسيّرات على قيادة الفرقة 91 في ثكنة "إييليت"، شمال إسرائيل.

وقال الحزب في بيان: "شنّ مقاتلو المقاومة هجوما جويا بسرب من المسيّرات ‌‏الانقضاضية على مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة إييليت، مستهدفة أماكن تموضع ‏واستقرار ‏ضباطها وجنودها وأصابتها بشكل مباشر وأوقعت فيهم عددا من القتلى والجرحى".

وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا جاء فيه: "نتيجة للهجوم بالمسيّرات على "إييليت هاشاحر" أصيب ضابط وجندي وتم نقلهما إلى المستشفى".

وأوضح أنه تم "تحديد عدة أهداف جوية مشبوهة تعبر من لبنان وتم إطلاق صواريخ اعتراضية باتجاهها".
 
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ولفت إلى أن "خدمات الإطفاء الإسرائيلية تعمل حاليا على إخماد حريق اندلع في المنطقة نتيجة الهجوم".

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، تفعيل صافرات الإنذار تخوفا من تسلل طائرات مسيّرة إلى كريات شمونة وعدد من البلدات في شمال إسرائيل.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه تم "إطلاق صفارات الإنذار في منطقة (إييليت هاشاحر) شمالي إسرائيل".

وكانت القناة 13 الإسرائيلية، قد قالت مساء الأحد، إن القيادة الإسرائيلية أجرت اتصالات مع حلفائها للتأكد من مشاركتهم في عملية صد أي هجوم إيراني.

وارتفعت حدة التوتر في المنطقة في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في العاصمة الإيرانية طهران يوم الأربعاء، بعد يوم من غارة إسرائيلية في بيروت أودت بحياة فؤاد شكر، القائد العسكري الكبير في حزب الله. (سكاي نيوز)

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