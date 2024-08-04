وزير الخارجية الفرنسي إلى بيروت لمنع التصعيد

Advertisement

سيزور وزير الخارجية في الحكومة الفرنسية المستقيلة ستيفان سيجورنيه سيزور بيروت هذا الأسبوع في مسعىً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمنع التصعيد في المنطقة والاستمرار في متابعة الوضع عن قرب، وفق ما نقلت "النهار" عن مصادر مطلعة في باريس.وكان ماكرون أجرى اتصالاً أمس بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خصص للبحث معه في الاوضاع بالمنطقة. وتجدر الاشارة إلى أن ماكرون يحضّ وزير خارجيته منذ فترة على التوجه إلى لبنان وتركيز اهتمامه بالشأن اللبناني والمنطقة، علماً أن سيجورنيه كرئيس لحزب ماكرون يكرّس معظم وقته للاهتمام بالامور السياسية الفرنسية الداخلية. وتعكس توجيهات الرئيس الفرنسي اهتمامه ببقاء الملف اللبناني من الأولويات لمنع التصعيد.يشار أيضاً إلى أن زيارة سيجورنيه اذا تمت ستكون غداة دعوة الخارجية الفرنسية مواطنيها في لبنان لمغادرته بسبب الأوضاع الأمنية.وقال مصدر ديبلوماسي أوروبي إن قبرص اصبحت جاهزة لعملية إجلاء الرعايا الأميركيين والأوروبيين من لبنان.