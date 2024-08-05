في طرابلس.. أطلقا النار عليه وفرا إلى جهة مجهولة

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أقدم مجهولان على متن دراجة نارية على إطلاق النار بإتجاه المدعو "س.ج" في محلة شارع العجم - طرابلس واصابوه بطلقات نارية في قدميه ليفرا هاربين الى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوية "لبنان 24".وقد تم نقل الجريح الى احدى مستشفيات المدينة للعلاج واسباب اطلاق النار لا تزال مجهولة.