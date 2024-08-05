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لبنان

الضغط يشتد على لبنان ولا تأكيدات بعد عن زيارة لوزير خارجية فرنسا لبيروت

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-08-2024 | 01:00
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ارتفع منسوب تحذيرات الدول الى رعاياها في لبنان ومطالبة مواطنيها مغادرته، على خلفية اشتداد التهديدات المتبادلة بين إسرائيل من جهة وإيران وحزب الله من جهة أخرى.
وفيما تردد أن وزير الخارجية في الحكومة الفرنسية المستقيلة ستيفان سيجورنيه سيزور بيروت هذا الأسبوع في مسعىً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمنع التصعيد في المنطقة والاستمرار في متابعة الوضع عن قرب، افادت اوساط لبنانية معنية أنها "لم تتبلغ اي امر في هذا الصدد حتى الان".
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واعلن "حزب الله" عن كلمة سيلقيها أمينه العام السيد حسن نصرالله في الخامسة عصر غد الثلاثاء في ذكرى أسبوع القائد العسكري في الحزب فؤاد شكر .
في المقابل، وعلى وقع ترقب بدء مرحلة الردّ من إيران و"حزب الله" على إسرائيل، شهدت بيروت عصر أمس إحياء ذكرى إنفجار مرفأ بيروت برفع المناداة بتحقيق العدالة. وافيد أن المحقق العدلي في ملف إنفجار المرفأ القاضي طارق بيطار مصمم على السير بالتحقيق في هذه القضية قريباً، على أن يسبق إتخاذه أي خطوة على هذا الصعيد التواصل مع النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار .
وانضمت ممثلة الأمين العام للامم المتحدة جينين هينيس- بلاسخارت الى المعتصمين أمام مركز فوج الاطفاء، معلنة أنها تقف الى جانب اهالي ضحايا مرفأ بيروت، وأنها موجودة اليوم لتؤكد تضامن الأمم المتحدة معهم ". تزامنت هذه المناسبة مع تصاعد المؤشرات حول اقتراب لحظة ردّ "حزب الله" وإيران على إسرائيل.

المصدر: لبنان 24

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