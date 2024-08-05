مسيّرة اسرائيلية استهدفت ميس الجبل... وسقوط شهيدين

استهدفت مسيّرة اسرائيلية محيط الجبانة قرب الساحة في بلدة ميس الجبل، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وأدت الغارة إلى سقوط شهيد لجمعية الرسالة للاسعاف الصحي. وتعقيبا على غارة العدو الإسرائيلي على ميس الجبل، صدر بيان عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أعلن ان الغارة التي وقعت في محيط جبانة البلدة أدت إلى استشهاد شخصين. Advertisement

كما أفادت مندوبة "لبنان 24" ان قصفا مدفعيا طاول صباحاً كروم التين في بلدة كفرحمام لمنع المزارعين من القطاف من دون وقوع إصابات.

وكان الطيران الحربي المعادي أغار عند الساعة 4,15 فجراً، على بلدة كفركلا.