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لبنان

تهجير معاكس جنوبا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-08-2024 | 01:45
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منذ ان زاد التوتر بين "حزب الله" واسرائيل في المرحلة الاخيرة، بدأ الحديث عن امكانية الوصول الى حرب مفتوحة، لكن هذا الامر لم يؤد حتى اللحظة الى نزوح عائلات من جنوب لبنان الى العاصمة بيروت ومحيطها بالرغم من تفكير جزء كبير من الجنوبيين بخطة نزوح، في حال التصعيد.
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لكن المستغرب، بحسب مصادر اهلية مطلعة ان عددا لا بأس به من سكان الضاحية الجنوبية لبيروت  انتقلوا الى قراهم في الجنوب (شمال الليطاني) وفي البقاع، وهذا امر يوحي بأن هناك مخاوف حقيقية من التصعيد.
وبحسب المصادر فانه، في حال تطور الامور نحو الاسوأ، فانه سيحصل تهجير كبير من الضاحية الجنوبية ومن مناطق الجنوب الى جبل لبنان والشمال وحتى الى بعض مناطق سوريا.



المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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