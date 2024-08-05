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لبنان

سوريا لم تعطِ إلتزامات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-08-2024 | 02:15
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السؤال الابرز الذي يفرض نفسه اليوم هو، ماذا سيكون موقف سوريا والنظام فيها من اي معركة يكون لـ"حزب الله" دور كبير فيها، وما اذا كانت ستشارك بشكل مباشر ام ستبقى على موقفها الحالي..
في الساعات الماضية انتشرت في بعض الاوساط اخبار تقول بأن دمشق ابلغت حلفاءها  انها غير قادرة على دخول الحرب لكن هذه الاخبار، بحسب مصادر مطلعة،  غير دقيقة اذ لم تبلغ سوريا ايا من حلفائها بهذا الامر.
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وترى المصادر انه في الوقت نفسه لا يمكن لسوريا اعطاء اي إلتزامات فعلية بأن الجيش السوري سيدخل المعركة، ومن هنا يبقى الحديث عن الفصائل المقربة من ايران وعن جبهة الجولان غامضا ايضا.


المصدر: لبنان 24

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