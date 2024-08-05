تعازٍ وتضامن من بلدية مارتينيانو الايطالية الى بلدية كفرمتى

عزّى رئيس بلدية مارتينيانو ( بلدية متآخية مع كفرمتى منذ عام1988 ) لويجينو سرجو باسمه وباسم الاهالي عائلة رئيس بلدية كفرمتى الراحل فؤاد خداج.

وعزى أيضا الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراك وليد جنبلاط "الذي رعى وتابع التاخي بين البلديتين منذ العام 1988 ورئيس الحزب الحالي النائب تيمور جنبلاط وقيادة الحزب العريق الذي ساهم في انجاح مبادرات ومشاريع ساهمت في تعزيز عرى الصداقة بين الشعبين اللبناني والإيطالي".

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واعتبر ان "رحيل الصديق خداج يقارن برحيل مواطن كبير في بلدة مارتينيانو "، مشددا على ان "البلدية ستبقى على عهدها وتستمر في دعم كفرمتى واهاليها ، كما ستستمر في دعم الشعب اللبناني من اجل وطن ديموقراطي حر كما أراده الفقيد الغالي خداج".

وكتب رئيس بلدية مارتينيانو على موقع "الصداقة": توفي فؤاد قداج، رئيس بلدية كفرمتى ، البلدية التي تمت توأمتها مع مارتينيانو منذ 35 عاماً. لقد كنت قريبًا جدًا من فؤاد، الذي حققنا معا على مر السنين مشاريع تعاون تنموية مهمة في بلد الأرز: مركز اجتماعي كبير، ومعصرة زيت، ومنشأة رياضية. ومن بين أشياء كثيرة أتذكر المهمة الهامة التي قمنا بها في كانون الثاني 1993 لمساعدة الفلسطينيين المبدعين الـ 415 الذين قامت إسرائيل بترحيلهم إلى لبنان بين عشية وضحاها، مما خلق قضية دولية. فؤاد خداج كان شخصاً عظيماً، سأفتقده وستفتقده بلديتي التي آمل أن تتمكن من مواصلة التعاون مع كفرمتى ومع لبنان في علامة للسلام بين الشعوب".