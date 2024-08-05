زحمة سير خانقة عند منعطفات عاريا باتجاه بيروت.. اليكم ما حدث

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أفادت غرفة التحكم المروري ان تصادماً بين شاحنة ومركبة على منعطفات عاريا باتجاه الجمهور أدى الى زحمة سير خانقة في المحلة.وفي حين اقتصرت الاضرار على الماديات، عمل دراج من مفرزة سير بعبدا على تسهيل حركة المرور.