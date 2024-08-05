النائب سليمان: لتدعيم الساحة الداخلية في وجه أي اعتداء على سيادة لبنان

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إستقبل النائب محمد سليمان في دارته في وادي خالد، وفودًا من مختلف المناطق العكارية، بحث معها في الأوضاع العامة وشؤون المنطقة.في لقاءاته، اعتبر سليمان أن "الوضع العام في لبنان والمنطقة ككل مقلق وخطير، وأن اغتيال الشهيد إسماعيل هنية أتى كرسالة لضرب المسار التفاوضي الذي كنا ننتظره لإنهاء الحرب في المنطقة".وشدد على "أهمية وقف الإنقسام في البلاد والتوحد خلف قرار الدولة والمؤسسة العسكرية لتدعيم الساحة الداخلية في وجه أي اعتداء على سيادة لبنان".كما شارك في احتفال نظمه مركز "سابين" للتعليم في وادي خالد لتكريم الطلاب الناجحين الشهادات الثانوية، حيث بارك للناجحين، وقال: "كلنا أمل بكم بأن تنهضوا بمنطقتنا بشهادتكم واختصاصتكم لكي نقف في وجه كل ثقافات الجهل والتخلف وضرب المجتمعات ولنحمي مناطقنا بالعلم والمعرفة والنجاح" .وكان للنائب سليمان جولة شملت مناطق عكارية، شارك خلالها في مناسبات اجتماعية.