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لبنان

مع ارتفاع خطر المواجهة.. دول اضافية تحث رعاياها على مغادرة لبنان

Lebanon 24
05-08-2024 | 01:59
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كثّفت دول عربية وغربية دعواتها لمواطنيها لمغادرة لبنان بعد إعلان بعض شركات الطيران تعليق رحلاتها، وسط مخاوف اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل و"حزب الله"  وإيران.
وقد حثت اليوم كل من اليابان وتركيا رعاياهما على مغادرة لبنان بأسرع وقت ممكن، في حين أعلنت الخارجية البريطانية أمس اجلاء جميع العاملين لديها في لبنان بشكل موقت.
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