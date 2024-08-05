مُسعف في الدفاع المدني.. جمعية كشافة الرسالة الإسلامية تنعى شهيدها في ميس الجبل

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زفّت جمعية كشافة الرسالة الإسلامية الشهيد محمد فوزي حمادي (أبو زينب) وهو مسعف في الدفاع المدني من بلدة ميس الجبل مواليد 12-10-1982، مشيرة إلى انه استشهد أثناء قيامه بواجبه الوطني والانساني دفاعا عن لبنان والجنوب.وتعهدت جمعية كشافة الرسالة الإسلامية في بيان بأن "تبقى على العهد والقسم للقائد المؤسس وللشهداء بأن نكون فدائيي حدود أرضنا المقدسة مهما غلت التضحيات"، وفق ما جاء في البيان.