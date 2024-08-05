Advertisement

لبنان

مُسعف في الدفاع المدني.. جمعية كشافة الرسالة الإسلامية تنعى شهيدها في ميس الجبل

Lebanon 24
05-08-2024 | 02:14
A-
A+
Doc-P-1230464-638584461110035020.jpg
Doc-P-1230464-638584461110035020.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زفّت جمعية كشافة الرسالة الإسلامية الشهيد محمد فوزي حمادي (أبو زينب) وهو مسعف في الدفاع المدني من بلدة ميس الجبل مواليد 12-10-1982، مشيرة إلى انه استشهد أثناء قيامه بواجبه الوطني والانساني دفاعا عن لبنان والجنوب.  
Advertisement

وتعهدت جمعية كشافة الرسالة الإسلامية في بيان بأن "تبقى على العهد والقسم للقائد المؤسس وللشهداء بأن نكون فدائيي حدود أرضنا المقدسة مهما غلت التضحيات"، وفق ما جاء في البيان.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:10 | 2024-08-05
05:36 | 2024-08-05
05:17 | 2024-08-05
05:06 | 2024-08-05
05:00 | 2024-08-05
04:49 | 2024-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24