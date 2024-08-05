هذا ما استهدفه حزب الله صباح اليوم

اعلن الاعلام الحربي في حزب الله، ان عناصر الحزب استهدفوا عند الساعة (8:15) ‌‏من صباح اليوم موقع المالكية ‏بِمسيرة هجومية إنقضاضية فأصابت أهدافها بِدقة.‏

وعند الساعة 10:05 استهدف عناصر الحزب ثكنة راميم بقذائف ‏المدفعية.‏