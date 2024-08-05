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لبنان

هذا ما استهدفه حزب الله صباح اليوم

Lebanon 24
05-08-2024 | 03:48
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اعلن الاعلام الحربي في حزب الله، ان عناصر الحزب استهدفوا  عند الساعة (8:15) ‌‏من صباح اليوم موقع المالكية ‏بِمسيرة هجومية إنقضاضية فأصابت أهدافها بِدقة.‏ 
وعند الساعة 10:05 استهدف عناصر الحزب ثكنة راميم بقذائف ‏المدفعية.‏
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