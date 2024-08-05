شحنة مساعدات طبية تصل إلى بيروت... لمواجهة أيّ تصعيد محتمل

يتسلم وزير الصحة العامة فراس الأبيض في هذه الاثناء، شحنة مساعدات طارئة، عبر طائرة تشارتر وصلت صباح اليوم إلى مدرج الشحن التابع لشركة طيران الشرق الاوسط في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، مقدمة من "منظمة الصحة العالمية" للبنان بزنة "32 طنا من المستلزمات الطبية والأدوية المخصصة لمعالجة إصابات الحرب"، في إطار رفع جهوزية القطاع الصحي لمواجهة أي تصعيد محتمل في العدوان الإسرائيلي على لبنان، في حضور ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور عبد الناصر أبو بكر.

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