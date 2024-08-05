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لبنان

بعد الغاء عدد من الحفلات الفنية.. فنانون عرب إلى لبنان رغم التصعيد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-08-2024 | 02:45
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أعلنت عدة شركات تنظيم حفلات عن تأجيل وإلغاء الكثير من الفعاليات خلال هذه الفترة بعد أن اضطر عدد من الفنانين العرب الى إلغاء حفلاتهم التي كانت من المفترض أن تُقام في لبنان خلال شهر آب، على خلفية التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.
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وكتبت الشركة المنظمة للحفلات “gmh entertainment” في بيان نشرته على "إنستغرام" أن "الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، وخاصة منها التهديد الأخير للكيان الصهيوني الذي أربك حركة الملاحة الجوية في مطار بيروت" دفعها لتأجيل الفعاليات "حرصا من المطربين الذين كانوا سيحيون حفلات الصيف في لبنان على سلامة جمهورهم الكريم".
وتقرر إلغاء حفل النجم تامر حسني الذى كان من المقرر إقامته في بيروت، بسبب الحالة الأمنية التي يعيشها لبنان هذه الفترة، كما تقرر إلغاء حفل المطربة السورية أصالة نصري الذي كان مقررًا في 10 آب.
وكشفت الشركة المنظمة أيضًا عن إلغاء حفل النجمة هيفاء وهبي، وهو الحفل الذي كان يجمعها بالفنان عاصي الحلاني وسيف نبيل وكان مقررًا إقامته في 8 آب، ولكن هيفاء نفت الأمر وأكدت أن الحفل باق في موعده، إذ كتبت عبر خاصية الستوري على "إنستغرام": "مش صحيح إذا كان أنا عرفت من الإعلام وما حد بلغ مكتب المحاماة المستلم إدارة أعمالي حاليًا، ولا حد بلغني بالإلغاء، تهدأ الأوضاع في لبنان إن شاء الله كل شيء بيرجع لوضعه الصح".
محمد رمضان يصر على إحياء حفلته

من جانبه، أكد الفنان المصري محمد رمضان أن الأجواء التي تعيشها المنطقة لن تتسبب في إلغاء حفله في بيروت، إذ قال في مقطع فيديو، "جمهوري اللبناني، وصلني كم اعتذارات النجوم العرب عن حفلاتهم في بيروت نظرا للأوضاع، وتحدث معي المسؤولون عن الحفل، فقررت عدم إلغائه… حتى لو ذهبت بالخطوط البحرية".

ولا يزال الحفل الذي يحييه المغني السوري جورج وسوف في بيروت يوم 11 آب مع كل من آدم والعراقية رحمة رياض، قائما حتى الآن، كما يستعد الفنان المصري هاني شاكر أيضا لإحياء حفل غنائي كبير في العاصمة اللبنانية الخميس المقبل.
المصدر: خاص لبنان 24

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