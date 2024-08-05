الحاج حسن من البقاع: قوافل الشهداء بدايات انتصار يعيد كرامة الأمة والوطن

شارك وزير الزراعة عباس الحاج حسن بمراسم العزاء التي نظمها "حزب الله" في قاعة حسينية الإمام الخميني في بعلبك للشهيد فؤاد شكر (الحاج محسن)، ثم قدم واجب العزاء بعم نائب رئيس المكتب السياسي في حركة "أمل" الشيخ حسن المصري في بلدة الخضر، كما زار منزل الشهيد القائد السيد موسى الموسوي في بلدة النبي شيت.

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واكد الحاج حسن ان "مقاومة اسرائيل ومواجهتها حتمية، فهي الشر المطلق الذي تحدث عنه إمام المقاومة المؤسس السيد موسى الصدر الذي يجب قتاله مهما كان السلاح متواضعاً، ويجب الإعداد دائماً لردع اطماعه في ارضنا، ووضع حد لجرائمه في قرانا ومواطنينا و خيرات بلادنا، هي خيارنا الاستراتيجي الذي تحدث عنه الرئيس نبيه بري في مواجهة الاحتلال (المقاومة والمقاومة فقط)، المقاومة التي تربينا على اسسها في كشافة الرسالة الاسلامية ونربي ابناءنا اليوم على اسسها وفكرها الوطني".

وختم: "ان قوافل الشهداء هي بدايات الانتصار المبارك الذي يعيد شرف وكرامة الأمة والوطن لأننا حتما سننتصر".