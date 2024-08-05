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لبنان

للمرة الثانية خلال أسبوع.. إطلاق نار على مقهى في القبة (صور)

Lebanon 24
05-08-2024 | 03:02
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أقدم مجهولون فجر اليوم الإثنين على إطلاق النار من رشاش حربي بإتجاه مقهى عائد للمدعو "م.م" في منطقة القبة - شارع النصر، ما أدى الى تضرر في الممتلكات وسيارة مركونة في المكان، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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يُذكر أنها المرة الثانية في غضون اقل من اسبوع التي يستهدف بها المقهى نفسه من قبل مجهولين والاسباب غير معلومة.

 
 
 
 
 
 
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