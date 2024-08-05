للمرة الثانية خلال أسبوع.. إطلاق نار على مقهى في القبة (صور)

Advertisement

أقدم مجهولون فجر اليوم الإثنين على إطلاق النار من رشاش حربي بإتجاه مقهى عائد للمدعو "م.م" في منطقة القبة - شارع النصر، ما أدى الى تضرر في الممتلكات وسيارة مركونة في المكان، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".يُذكر أنها المرة الثانية في غضون اقل من اسبوع التي يستهدف بها المقهى نفسه من قبل مجهولين والاسباب غير معلومة.