Advertisement

لبنان

بسبب الأوضاع... إرجاء زيارة البطريرك العبسي الى دير المخلص غدا

Lebanon 24
05-08-2024 | 03:25
A-
A+
Doc-P-1230496-638584504638525534.jpeg
Doc-P-1230496-638584504638525534.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت أمانة سر الرئاسة العامة للرهبانية الباسيلية المخلصية "تأجيل زيارة بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي إلى دير المخلص غدا".

وقالت في بيان: "نظرا للأوضاع الأليمة التي يمر بها وطننا الحبيب لبنان، تم تأجيل زيارة غبطة أبينا البطريرك إلى دير المخلص، التي كانت مقررة في عيد تجلي ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح في ٦ آب ٢٠٢٤ عيد دير المخلص، الى وقت لاحق يتم الإعلان عنه في حينه. نتقدم بالشكر الجزيل لغبطته على دعمه ومحبته المستمرة، ونسأل الله أن يفيض بركاته على لبنان وشعبه ليخرج من هذه المحنة أقوى وأصلب.نرجو من الجميع تفهم الظروف".
Advertisement

ووزعت برنامج العيد على الشكل الاتي:

الاثنين ٥ آب الساعة السادسة مساء: صلاة الغروب مع الغربنية

الثلثاء ٦ آب الساعة العاشرة: القداس الأول يحتفل به رئيس الدير الاب شارل ديب، الساعة السادسة مساء: القداس الاحتفالي يحتفل به الاب العام الأرشمندريت أنطوان ديب تخدمه جوقة الإكليريكية الكبرى بالاشتراك مع جوقة شبيبة المخلص".

وختم البيان:"حفظ الله لبنان وأيناءه، وأعاد إليه السلام والأمان".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:10 | 2024-08-05
05:36 | 2024-08-05
05:17 | 2024-08-05
05:06 | 2024-08-05
05:00 | 2024-08-05
04:49 | 2024-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24