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لبنان

من ميس الجبل.. شهيد جديد لحزب الله

Lebanon 24
05-08-2024 | 03:55
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نعى حزب الله الشهيد علي غالب شقير "جهاد" مواليد عام ١٩٩٦ من بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان.
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