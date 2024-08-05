بعد 4 أشهر في الغيبوبة.. "طه" أسلم الروح

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توفي الشاب "طه العتري" فجر اليوم الإثنين داخل المستشفى متأثراً بجروح كان اصيب بها منذ حوالي الـ 4 اشهر اثر تعرضه لحادث سير مروع على طريق القلمون ادخله في غيبوبة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".يذكر ان الشاب المتوفي من سكان مدينة طرابلس – الزاهرية.