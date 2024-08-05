تقبلت قيادتا "الجماعة الإسلامية" و"حركة حماس" في طرابلس والشمال ممثلةً بمسؤول محافظة الشمال سعيد العويك، ومسؤول مكتب طرابلس المحامي شوكت حداد، المسؤول السياسي لحركة" حماس" في الشمال أبو بكر الأسدي، رئيس هيئة علماء فلسطين الشيخ أبو بكر الصدّيق، الدكتور محمد أبو طربوش، التعازي في استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية-"حماس "اسماعيل هنية في قاعة "مركز الدعوة" في طرابلس.

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وألقيت كلمات في ذكر مناقب الشهيد، "الذي قدّم نفسه وعائلته فداءً للأقصى ولفلسطين"، في حضور النواب: جهاد الصمد، فيصل كرامي، أشرف ريفي، طه ناجي، يحيى حداد ممثلاً النائب إيهاب مطر، والنائب السابق عبد الرحمن عبد الرحمن، رئيس بلديّة طرابلس الدكتور ريّاض يمق، مدير القسم الديني في دائرة أوقاف طرابلس فراس بلوط، رئيس هيئة علماء المسلمين في لبنان محمد الشاتي، عضو شورى هيئة علماء المسلمين في لبنان صلاح ميقاتي، أمين عام حركة التوحيد الإسلامي الشيخ بلال شعبان، رئيس مجلس أمناء حركة التوحيد الإسلامي هاشم منقارة، فاعليات علمائية، تربوية، حزبية، سياسية، اجتماعية، نقابية، طبية، كشفية، إعلامية، اختيارية وشعبية.



