Advertisement

لبنان

"الجماعة الإسلامية" و"حماس" تقبلتا التعازي بهنية في طرابلس

Lebanon 24
05-08-2024 | 04:32
A-
A+
Doc-P-1230535-638584544738957944.jpg
Doc-P-1230535-638584544738957944.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تقبلت قيادتا "الجماعة الإسلامية" و"حركة حماس" في طرابلس والشمال ممثلةً بمسؤول محافظة الشمال سعيد العويك، ومسؤول مكتب طرابلس  المحامي شوكت حداد، المسؤول السياسي لحركة" حماس" في الشمال أبو بكر الأسدي، رئيس هيئة علماء فلسطين الشيخ أبو بكر الصدّيق، الدكتور محمد أبو طربوش،  التعازي في استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية-"حماس "اسماعيل هنية في قاعة "مركز الدعوة" في طرابلس.
Advertisement
وألقيت كلمات في ذكر مناقب الشهيد، "الذي قدّم نفسه وعائلته فداءً للأقصى ولفلسطين"، في حضور النواب: جهاد الصمد، فيصل كرامي، أشرف ريفي، طه ناجي، يحيى حداد ممثلاً النائب إيهاب مطر، والنائب السابق عبد الرحمن عبد الرحمن، رئيس بلديّة طرابلس الدكتور ريّاض يمق، مدير القسم الديني في دائرة أوقاف طرابلس فراس بلوط، رئيس هيئة علماء المسلمين في لبنان محمد الشاتي، عضو شورى هيئة علماء المسلمين في لبنان صلاح ميقاتي، أمين عام حركة التوحيد الإسلامي الشيخ بلال شعبان، رئيس مجلس أمناء حركة التوحيد الإسلامي هاشم منقارة، فاعليات علمائية، تربوية، حزبية، سياسية، اجتماعية، نقابية، طبية، كشفية، إعلامية، اختيارية وشعبية.

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:10 | 2024-08-05
05:36 | 2024-08-05
05:17 | 2024-08-05
05:06 | 2024-08-05
05:00 | 2024-08-05
04:49 | 2024-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24