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لبنان

إنفجاراتٌ قوية تسمع في بيروت والجنوب.. هذا ما فعلته طائرة إسرائيلية

Lebanon 24
05-08-2024 | 04:47
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خرقت طائرات حربية إسرائيلية، اليوم الإثنين، جدار الصوت فوق مناطق لبنانية عديدة، ما أدى إلى دوي انفجارات قوية.
 
وذكر شهود عيان أنّ خرق جدار الصوت حصل على دفعتين، وسُمع في أرجاء الجنوب وإقليم الخروب وبيروت، كما سمعت أصداؤه أيضاً في مناطق ساحل المتن.
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لبنان

جدار صوت

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