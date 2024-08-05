إنفجاراتٌ قوية تسمع في بيروت والجنوب.. هذا ما فعلته طائرة إسرائيلية

خرقت طائرات حربية إسرائيلية، اليوم الإثنين، جدار الصوت فوق مناطق لبنانية عديدة، ما أدى إلى دوي انفجارات قوية.

وذكر شهود عيان أنّ خرق جدار الصوت حصل على دفعتين، وسُمع في أرجاء الجنوب وإقليم الخروب وبيروت، كما سمعت أصداؤه أيضاً في مناطق ساحل المتن.