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لبنان

"خلافاً للشائعات".. لا استهداف لسن الفيل!

Lebanon 24
05-08-2024 | 05:06
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انتشر نبأ عبر مواقع التواصل الإجتماعي، اليوم الإثنين، يفيد عن حدوث ضربة إسرائيلية استهدفت منطقة سن الفيل - شرق بيروت، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير.
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معلومات "لبنان24" نفت الأنباء المنتشرة، مشيرة إلى أن حريقاً كبيراً اندلع ضمن "بورة" في سن الفيل، وقد تزامن مع خرق طائرة إسرائيلية لجدار الصوت، ما استدعى اعتقاد بعض الأشخاص أن هناك "ضربة".
 
وأكدت المصادر أن المنطقة آمنة ولا صحة لكل الأخبار المتداولة عبر وسائل التواصل.
 
 
 
 
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