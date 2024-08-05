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لبنان

ميقاتي تلقى إتصالاً من وزيرة خارجية كندا.. وتشديد على ضرورة وقف التصعيد وتطبيق الـ1701

Lebanon 24
05-08-2024 | 05:10
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تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا من وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي جرى في خلاله البحث في الوضع في لبنان والتطورات في المنطقة.
وكان تشديد على ضرورة وقف التصعيد واللجوء الى الحلول السلمية وتطبيق القرارات الدولية وفي مقدمها القرار 1701.
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وكان رئيس الحكومة عقد سلسلة لقاءات واجتماعات في السرايا اليوم.
 
 
وفي هذا الاطار  إستقبل الرئيس ميقاتي سفير سلوفاكيا ماريك فارغا في لبنان في زيارة وداعية.
 
 
كما التقى سفيرة لبنان في سويسرا رولا نور الدين.
 
 
 
وإجتمع رئيس الحكومة  مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن الذي قال: "وضعت دولة الرئيس في أوضاع القطاع الزراعي والمشكلات التي يتعرض لها، اضافة إلى ما تقوم به وزارة الزراعة من مواكبة للتطورات الامنية الجارية وتحسبا لاي تطورات وانزلاقات، خصوصا اننا نعمل اليوم ضمن خطة الطوارئ التي وضعتها الحكومة اللبنانية فيه هذا الاطار .كما اطلعت دولة الرئيس على اجواء مشاركة لبنان في حفل تنصيب الرئيس الايراني."
 
واستقبل النائب ناصر حيدر وعرض معه الاوضاع العامة.

واستقبل الرئيس ميقاتي محافظ بلدية بيروت مروان عبود ورئيس البلدية عبد الله درويش وعميد اتحاد جمعيات العائلات البيروتية محمد الامين عيتاني، وجرى عرض لاوضاع ومطالب العاصمة الحياتيّة والإنمائية لا سيما بالنسبة لازمة الكهرباء والمياه والنظافة العامة في بيروت.كذلك تم البحث في موضوع التعاون لانشاء مقر لاتحاد العائلات البيروتية. 
 
 
واستقبل الرئيس ميقاتي الوزير السابق رشيد درباس وعرض معه الاوضاع العامة.
 
 
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