صحيفة بريطانيّة تتحدّث عن "الردع النووي" لدى "حزب الله".. إليكم ما قالته عن صواريخه

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ذكر موقع "الميادين"، أنّ صحيفة "ذا تايمز" البريطانية قالت إنّ "حزب الله" أصبح لديه نسخة زهيدة من "الردع النووي" تتمثل في آلاف الصواريخ الطويلة المدى".وتابعت أنّه "إذا أطلق "حزب الله" كافة هذه الصواريخ في رشقات ضخمة فإنها ستطغى على الفور على الدفاعات الجوية الإسرائيلية"، مؤكدة أنها "ستدمر المراكز السكانية والبنية التحتية في كلّ أنحاء شمال إسرائيل بما في ذلك تل أبيب وحيفا".وأضافت أنّ "الحكم بأن لدى "حزب الله" أكثر من 150 ألف صاروخ ربما يكون أقل من الواقع"، مشيرة إلى أنّه "باستخدام الطائرات من دون طيار وقذائف الهاون والمدفعية الصاروخية، يمكن لـ"حزب الله" أنّ يُهاجم إسرائيل بما يقرب من نصف مليون سلاح".وفي هذا السياق، قال غيورا إيلاند رئيس "مجلس الأمن القومي" سابقاً، إنّه "إذا خرجت إسرائيل لحرب شاملة في الشمال، فإنّه "ليست لديها القدرة على الانتصار على حزب الله"، مشدداً على أن إسرائيل ستدمّر تماماً.وتحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سيناريوهات ضرب حزب الله لتشكيل الدفاع الجوي ضمن مخاطر اندلاع حرب أوسع في الشمال، مؤكّدةً أنّ "المئات من الصواريخ الدقيقة وأسراب الطائرات المسيّرة، ستُصيب القبّة الحديدية أيضاً".وشددت على أن ما أظهره حزب الله من قدرات منذ 8 تشرين الأول 2023، يشكل نسبة صغيرة من ترسانته الجوية.وفي السياق، قالت وكالة "Jewish news syndicate" الإخبارية أنّ "البنية التحتية العسكرية لحزب الله والقوة البشرية الواسعة تُشكلان أكبر تهديد لإسرائيل". (الميادين)