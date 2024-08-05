لديه صواريخ مزودة بنظام تكنولوجيّ.. إليكم ما كشفه مسؤول إسرائيليّ عن قدرات "الحزب"

قال القائد السابق لسلاح الجوّ الإسرائيلي، إنّ "حزب الله" لديه كمية هائلة من الصواريخ بعضها تقليدي وأخرى صواريخ باليستية دقيقة".

وأضاف القائد السابق لسلاح الجوّ الإسرائيلي للقناة 12 الإسرائيليّة أنّ "حزب الله" لديه صواريخ دقيقة مزودة بنظام تكنولوجي يقلل من نسبة الخطأ".

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