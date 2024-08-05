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لبنان

لديه صواريخ مزودة بنظام تكنولوجيّ.. إليكم ما كشفه مسؤول إسرائيليّ عن قدرات "الحزب"

Lebanon 24
05-08-2024 | 06:30
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قال القائد السابق لسلاح الجوّ الإسرائيلي، إنّ "حزب الله" لديه كمية هائلة من الصواريخ بعضها تقليدي وأخرى صواريخ باليستية دقيقة".
 
 
وأضاف القائد السابق لسلاح الجوّ الإسرائيلي للقناة 12 الإسرائيليّة أنّ "حزب الله" لديه صواريخ دقيقة مزودة بنظام تكنولوجي يقلل من نسبة الخطأ".
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وقال إنّ "حزب الله" لديه 150 ألف صاروخ منها 4500 قادرة على الوصول لعمق أراضينا، و1500 دقيقة التوجيه".
 
 
 

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