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اعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي "أن الدولة غائبة وقد سلمت مصيرها بالكامل الى "حزب الله"، متسائلا: "هل من الطبيعي أن تتفرج الدولة وتنتظر كيف سيقرر "حزب الله" الرد مع إيران؟وقال في حديث الى إذاعة "لبنان الحر": "عندما يتحدث رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، نجد ان خطابه لا علاقة له بالسيادة ولا بمصلحة لبنان بل بمصلحته الخاصة وهاجسه، وفي سبيل ابتزاز الحزب، فمنذ 3 أشهر لم يترك ما يقوله عن حرب الإسناد وعدم أحقية الحزب بها. اما اليوم فقد تغير خطابه حول حرب الإسناد، حيث بات متماهيا بشكل كامل مع "حزب الله". ومسألته صغيرة تنطلق من عقدة من الأحزاب الأخرى والتي لديها مبادئ، وقد بات يمارس عملية تصفية داخل التيار الوطني تجاه كل نائب قد يشكل خطرا عليه".ولفت حبشي الى أنه "إذا كانت هناك إمكانية للذهاب الى انتخابات نيابية مبكرة فليذهبوا إذا كانت لديهم ثقة"، مؤكدا "ان الكل متضامن مع غزة ويرفض ما يحصل، ولكن النقطة الخلافية هي كيفية مواجهة إسرائيل، وعلى المؤسسات الرسمية اتخاذ هذا القرار وعلى الشعب أيضا المشاركة كي لا يكون قرار المواجهة فرديا".وشدد على "أن حزب الله وجمهوره قلق، وهو يساعد إسرائيل أكثر من غيرها".وسأل: "هل هناك من يستطيع تفسير انعكاس جبهة الاسناد على أعداد الضحايا والدمار على الحرب؟"، لافتا الى أنه "منذ اندلاع الحرب لم يسقط عدد كبير من القتلى الإسرائيليين ولكن في الداخل تجلت قدراته العنفية في 7 أيار والطيونة وغيرها".وأشار حبشي الى "أن نوعية القياديين التي يتم اغتيالهم مغطاة أمنيا، وممنوع عليهم استعمال هواتفهم، ويعرفون التحرك أمنيا وليسوا مطلوبين من اليوم بل عرضت مكافآت للقبض عليهم في السابق وبالتالي يوجد خرق بشري ما لديهم".وتابع :"ان "حزب الله" اعتبر ان الوسطاء نقلوا كلاما خاطئا بعد اخذ ضمانات بعدم ضرب الضاحية وبيروت وبالتالي من المخطئ رئيس البرلمان نبيه بري ام المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين؟.وذكر حبشي "أن وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف ذكر في كتابه كيفية تنسيق الرد وتأثيره على إسرائيل وبالتالي ماذا كان تأثير الرد في نيسان الماضي على الداخل الإسرائيلي"، مشيرا الى "أن الخطير بما حصل في اغتيال هنية هو حصوله ضمن ايران وهيبة الإمبراطورية الفارسية تضرب في عقر دارها".وأكد "أن إيران لا تريد حربا إقليمية لذلك تنسق ردودها وبالتالي لا إمكانية لمواجهة كلاسيكية، كما أن الأمين العام لـ"الحزب" حسن نصرالله فصل بين إسناد غزة ومقتل إسماعيل هنية فإذا توقفت الحرب في غزة فإن الرد آت".واضاف حبشي: "حزب الله" وضع لبنان واللبنانيين والمصلحة اللبنانية التي ستبقى تدور زوايا لكيفية الرد على مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سلمياني وما تقوله القوات ان حزب الله لا حق له برهن لبنان للمصلحة الإيرانية".وختم حبشي بدعوة "حزب الله"، الى "البدء بتطبيق الـ1701 وليبدأ بالتفكير بشكل آخر بلبنان".