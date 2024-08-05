اجتماع عمل في "المالية".. هذا ما ناقشه الخليل وحمية

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عقد وزيرا المالية والاشغال العامة والنقل في حكومة يوسف الخليل وعلي حمية، اجتماع عمل في وزارة المالية بحضور الامين العام لهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير ومدير المالية العامة جورج المعراوي.وتم في خلاله الاتفاق على أسس التنسيق بين الوزارتين لتسهيل المتطلبات التي تفرضها المستجدات الطارئة.