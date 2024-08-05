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لبنان

اجتماع عمل في "المالية".. هذا ما ناقشه الخليل وحمية

Lebanon 24
05-08-2024 | 06:57
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عقد وزيرا المالية والاشغال العامة والنقل في حكومة يوسف الخليل وعلي حمية، اجتماع عمل في وزارة المالية بحضور الامين العام لهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير ومدير المالية العامة جورج المعراوي. 
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وتم في خلاله الاتفاق على أسس التنسيق بين الوزارتين لتسهيل المتطلبات التي تفرضها المستجدات الطارئة.

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