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لبنان
أبي المنى: نقدّر الوقوف الدائم لدولة الكويت الى جانب وطننا
Lebanon 24
05-08-2024
|
07:34
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شدّد شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى على "العلاقات التاريخية الوثيقة بين لبنان ودولة الكويت ومع الشعب الكويتي، التي تعزّزت عندنا في الجبل بفضل الإخوة الكويتيّين، الذين يقيمون سنويًا خلال فترة الاصطياف في ربوع الجبل، ورغم الظروف الصعبة الراهنة التي تمرّ على لبنان والمنطقة فقد آثروا الحضور مجدّداً، وهذا إن دلّ على شيء إنّما على العلاقات الأخوية والروابط المتينة بين البلدين ومحبة الأخوة الكويتيّين للبنان وتقدير اللبنانيين لأخوانهم الكويتيّين".
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وشدد على " تقدير الوطن والجبل خصوصًا لما قدّمته دولة الكويت للبنان إبّان المحن التي مرّت وتمرّ عليه، حيث لم تقصّر يوماً في عهد الصداقة والمحبة، ومن جهتنا نسعى دائماّ إلى تطوير العلاقات بين بلدينا لمصلحة الشعبَين الشقيقين وفي تعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك".
كلام شيخ العقل جاء خلال استقباله في دارته في شانيه وفداً من المصطافين الكويتيين في منطقة جرد عاليه، تقدّمه الوزير والنائب السابق خالد جميعان سالم الجميعان، في زيارة مودّة وتقدير للعلاقات الطيّبة القديمة مع أبناء المنطقة عمومًا.
تخلّل اللقاء الحديث عن الحاجة لتمتين هذه الشراكة والعلاقات عبر المساهمة في مشاريع استثمارية، من شأنها النهوض بمنطقة جرد عاليه وتشجيع الخليجيّين على المجيء الى لبنان، ريثما يتم تجاوز المرحلة الراهنة بسلام وتثبيت الاستقرار والانطلاق بعجلة الدولة.
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