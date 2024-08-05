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لبنان

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ناشد الجميع التحرك للتهدئة

Lebanon 24
05-08-2024 | 07:42
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علق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بشأن خطر اندلاع صراع أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط.

وقال في بيان وزعه مكتب الامم المتحدة في بيروت :"أشعر بقلق عميق إزاء الخطر المتزايد لاندلاع صراع أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط، وأناشد جميع الأطراف، إلى جانب الدول ذات النفوذ  التحرك بشكل عاجل لتهدئة الوضع الذي أصبح خطيراً للغاية".
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وشدد على"وجوب أن تكون حقوق الإنسان، وأولاً وقبل كل شيء حماية المدنيين، على رأس الأولويات".

وقال:"لقد تحمّل المدنيون، ومعظمهم من النساء والأطفال، خلال الأشهر العشرة الماضية ألماً ومعاناة لا يطاقان نتيجة للقنابل والأسلحة.

 وطالب ب"بذل كل جهد"، وقال:"أعني كل شيء ممكن، لتجنب تفاقم هذا الوضع إلى الهاوية التي لن تؤدي إلّا إلى عواقب أكثر فظاعة على المدنيين".

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