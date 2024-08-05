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لبنان

حادث سير كبير... تصادم بين سيارات ودراجة ناريّة

Lebanon 24
05-08-2024 | 07:56
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أفادت غرفة "التحكم المروري" عن وقوع حادث سير بين 3 سيارات ودراجة نارية داخل نفق الأوزاعي باتّجاه بيروت.
 
 
 
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حادث سير

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