غارة على بلدة رب تلاتين.. وسقوط جريح

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن ان" الغارة العدوة التي وقعت في بلدة رب تلاتين أدت إلى جرح شخص"



وأضاف البيان أن الجريح نقل إلى المستشفى وحالته مستقرة.

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