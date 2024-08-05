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لبنان

غارة على بلدة رب تلاتين.. وسقوط جريح

Lebanon 24
05-08-2024 | 08:22
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن ان" الغارة العدوة التي وقعت في بلدة رب تلاتين أدت إلى جرح شخص"

وأضاف البيان أن الجريح نقل إلى المستشفى وحالته مستقرة.
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