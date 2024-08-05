داخل مخيّمٍ للنّازحين السوريّين.. فتاة قاصر تعرّضت للتحرّش

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

Advertisement

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم، توافرت معلومات حول قيام مجهول بالتحرّش بفتاة قاصر داخل مخيم للنازحين السوريين في محلة ببنين، وفراره إلى جهة مجهولة.على الفور، باشرت القطعات المختصة بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويته وهو المدعو:- خ. ح. (مواليد عام ١٩٧٥، مكتوم القيد)وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة داخل أحد مخيّمات للنازحين السوريين.بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه.أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع القطعة المعنية بناء على إشارة القضاء المختص.