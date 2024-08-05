Advertisement

لبنان

ماذا طلبت الصين من مواطنيها المُسافرين إلى لبنان؟

Lebanon 24
05-08-2024 | 09:09
A-
A+
Doc-P-1230648-638584710982567931.jpg
Doc-P-1230648-638584710982567931.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طلبت السفارة الصينية من مواطنيها المسافرين إلى لبنان "بأخذ الحذر".
 
 
وأشارت السفارة إلى أنّ "الوضع الأمني في لبنان صعب ومُعقّد".
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إنجاز جديد.. 6 ميداليات ذهبية وفضيتان للبنان في الصين
lebanon 24
05/08/2024 19:26:50 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يشارك في الصين في دورة تدريبية عن القطاع الزراعي
lebanon 24
05/08/2024 19:26:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": الحوثيون يستخدمون أيضا لبنان كمركز لشراء قطع غيار الطائرات بدون طيار من الصين
lebanon 24
05/08/2024 19:26:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: شهيدٌ وجريح إثر الغارة التي استهدفت درّاجة نارية في بلدة عبا - جنوب لبنان
lebanon 24
05/08/2024 19:26:50 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الصين

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:21 | 2024-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:47 | 2024-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:53 | 2024-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:05 | 2024-08-05
11:52 | 2024-08-05
11:51 | 2024-08-05
11:37 | 2024-08-05
11:00 | 2024-08-05
10:45 | 2024-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24