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لبنان

بلدية زغرتا - اهدن ثمنت خطوة طوني فرنجية تجاه عناصرشرطة السير

Lebanon 24
05-08-2024 | 09:36
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⁠ثمنت بلدية زغرتا - إهدن  في بيان ، "المبادرة التي قام بها النائب طوني فرنجية لتأمين مخصصات وبدل أتعاب عناصر شرطة سير للبلدية، تم اختيارهم حسب الشروط المحددة من قبلها ومن ضمن الطلبات التي قدمت لهذه الوظيفة .
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ولفتت البلدية الى "أن عناصر شرطة السير سيعملون على تنظيم وتطبيق خطة السير في اهدن طوال أيام الصيفية الحالية" .
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