بلدية زغرتا - اهدن ثمنت خطوة طوني فرنجية تجاه عناصرشرطة السير

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⁠ثمنت بلدية زغرتا - إهدن في بيان ، "المبادرة التي قام بها النائب طوني فرنجية لتأمين مخصصات وبدل أتعاب عناصر شرطة سير للبلدية، تم اختيارهم حسب الشروط المحددة من قبلها ومن ضمن الطلبات التي قدمت لهذه الوظيفة .ولفتت البلدية الى "أن عناصر شرطة السير سيعملون على تنظيم وتطبيق خطة السير في اهدن طوال أيام الصيفية الحالية" .