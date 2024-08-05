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لبنان

5 جرحى في زحلة... شاهدوا بالصورة ما جرى عصر اليوم

Lebanon 24
05-08-2024 | 10:38
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نقل عناصر من الدفاع المدني 4 جرحى الى المستشفى الحكومي، أصيبوا جراء تعرضهم لحادث سير وقع بمحاذاة أوتوستراد زحلة.
 
كما واسفر الحادث عينه عن سقوط جريح خامس تولت جهات اخرى نقله إلى المستشفى.
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