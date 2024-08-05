5 جرحى في زحلة... شاهدوا بالصورة ما جرى عصر اليوم

نقل عناصر من الدفاع المدني 4 جرحى الى المستشفى الحكومي، أصيبوا جراء تعرضهم لحادث سير وقع بمحاذاة أوتوستراد زحلة.

كما واسفر الحادث عينه عن سقوط جريح خامس تولت جهات اخرى نقله إلى المستشفى.