حريق في البترون... وأهالي بلدات عدّة ناشدوا إخماده

Advertisement

ناشد الأهالي في قرى وبلدات شبطين، العلالي،ومراح الحاج - البترون، مراكز الدفاع المدني والجيش اللبناني العمل للحد من توسع رقعة النيران بعد اندلاع حريق كبير في خراج بلداتهم.وشدد الأهالي على ضرورة الاسراع في إخماد النيران التي تلامس المنازل وتتوسع بسرعة بسبب الرياح الشديدة.وأجرى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك سلسلة إتصالات بمدير الدفاع المدني وقيادة الجيش لتعزيز فرق الاطفاء، مناشدا الاهالي الاستنفار والمساعدة في إطفاء النيران.